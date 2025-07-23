فون دير لاين: الصور الواردة من غزة لا يمكن تحملها

القاهرة - سامية سيد - صرحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، بأن الصور الواردة من غزة لا يمكن تحملها.

وكتبت فون دير لاين في منشور على منصة "إكس": "لا يُمكن استهداف المدنيين أبدا، الصور الواردة من غزة لا يمكن تحملها".

وأضافت" "يُجدد الاتحاد الأوروبي دعوته إلى تدفق المساعدات الإنسانية بحرية وأمان وسرعة، وإلى الاحترام الكامل للقانون الدولي والإنساني".

وكان المفوض العام لوكالة "الأونروا" فيليب لازاريني قد حذر من الوضع الكارثي في قطاع غزة مؤكدا أن لا أحد هناك بمنأى عن الخطر، بمن في ذلك مقدمو الرعاية الذين باتوا بحاجة إلى من يرعاهم.

وأفادت مصادر طبية في قطاع غزة بارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع منذ فجر اليوم إلى 43 قتيلا بينهم 10 من طالبي المساعدات، وتسجيل عشرات الإصابات.

وتأتي تصريحات رئيسة المفوضية الأوروبية وسط تحذيرات متكررة من منظمات إنسانية دولية بشأن تفشي المجاعة وغياب الإمدادات الغذائية والطبية في القطاع المحاصر، حيث يتعرض النظام الصحي لانهيار غير مسبوق.