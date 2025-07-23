شكرا لقرائتكم خبر عن مفوض حقوق الإنسان: تهجير سكان غزة جريمة حرب ضد الإنسانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - طالب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، بوضع حد فوري لأعمال القتال والتدمير والانتهاكات واسعة النطاق للقانون الدولي التي تجري في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن تهجير إسرائيل الدائم للسكان الذين يعيشون تحت احتلالها هو جريمة حرب، ويرقى إلى جريمة ضد الإنسانية.

كما طالب الاحتلال الإسرائيلي بضمان توفير الغذاء والدواء وغيرها من الإمدادات للسكان في غزة، والسماح الفوري دون قيد أو شرط بدخول المساعدات الإنسانية وتوزيعها على جميع المحتاجين.

ونددت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، بالتدهور الخطير للأوضاع الإنسانية في غزة، مشيرة إلى أن السكان يتضورون جوعًا، ومعهم العاملون في المجال الإنساني.

وأوضحت أن أكثر من 1000 شخص يعانون الجوع قتلوا منذ نهاية شهر مايو، خلال محاولتهم الحصول على الطعام، في مطاردات جماعية للناس في ظل الإفلات التام من العقاب.