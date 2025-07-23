شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء فلسطين يطالب بتحرك دولي عاجل لإدخال المساعدات إلى غزة والان نبدء بالتفاصيل

وفاة 21 طفلًا من الجوع

الدمام - شريف احمد - طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى المجتمع الدولي بتحرك فاعل، للضغط على الاحتلال الإسرائيلي للاستعجال بفتح المعابر فورًا، وإدخال المساعدات بكميات كافية وضمان وصولها لكل محتاج في قطاع غزة، محملًا الاحتلال كامل المسؤولية القانونية والسياسية والأخلاقية عمّا يجري في القطاع.وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني خلال جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية في مدينة رام الله، أن الحكومة الفلسطينية تعمل من خلال غرفة العمليات الحكومية للتدخلات الطارئة بقيادة وزارة الإغاثة على تنسيق جميع الجهود والموارد للاستجابة للأزمة الإنسانية، بالإضافة إلى عمل الفريق الحكومي بقيادة وزارة التخطيط بالتحضير لمؤتمر إعادة الإعمار في القاهرة حال وقف إطلاق النار.

أعلن مجمع الشفاء الطبي وفاة 21 طفلًا خلال الـ 72 ساعة الماضية نتيجة سوء التغذية والمجاعة التي تضرب قطاع غزة، في ظل تحذيرات أممية من أن المجاعة تقرع كل الأبواب.

وقال مدير المجمع د. محمد أبو سلمية، إن عدد الأطفال الذين يعانون الجوع بلغ 900 ألف، بينهم 70 ألفًا دخلوا مرحلة سوء التغذية الحاد.

وأكدت الأمم المتحدة أن أكثر من 1050 مدنيًا قُتلوا خلال محاولتهم الحصول على مساعدات إنسانية، في وقت تطالب فيه أكثر من 25 دولة غربية بوقف فوري للحرب، وقالت مفوضية حقوق الإنسان إن معظم القتلى سقطوا قرب مواقع توزيع المساعدات.