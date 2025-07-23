شكرا لقرائتكم خبر عن المفوضية الأوروبية: معاناة المدنيين في غزة يجب أن تتوقف فورًا والان نبدء بالتفاصيل

وفاة 21 طفلًا بسبب الجوع

الدمام - شريف احمد - أعربت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عن استيائها الشديد من تدهور الوضع الإنساني في قطاع غزة، مؤكدة أن صور غزة لا تُطاق، وأن معاناة المدنيين يجب أن تتوقف فورًا.وشددت في بيان نُشر الثلاثاء، على أن استهداف المدنيين لا يمكن أن يُبرَّر أبدًا، مجددة دعوة الاتحاد الأوروبي إلى تدفق المساعدات الإنسانية بحرية وأمان وسرعة، والاحترام الكامل للقانون الدولي والإنساني.وأضافت في البيان: "لقد عانى المدنيون في غزة كثيرًا، ولمدة طويلة، ويجب أن يتوقف هذا الآن".

أعلن مجمع الشفاء الطبي وفاة 21 طفلًا خلال الـ 72 ساعة الماضية نتيجة سوء التغذية والمجاعة التي تضرب قطاع غزة، في ظل تحذيرات أممية من أن المجاعة تقرع كل الأبواب.

وقال مدير المجمع د. محمد أبو سلمية، إن عدد الأطفال الذين يعانون الجوع بلغ 900 ألف، بينهم 70 ألفًا دخلوا مرحلة سوء التغذية الحاد.

وأكدت الأمم المتحدة أن أكثر من 1050 مدنيًا قُتلوا خلال محاولتهم الحصول على مساعدات إنسانية، في وقت تطالب فيه أكثر من 25 دولة غربية بوقف فوري للحرب، وقالت مفوضية حقوق الإنسان إن معظم القتلى سقطوا قرب مواقع توزيع المساعدات.