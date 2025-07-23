شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التونسي يواجه كبير مستشاري ترامب بصور أطفال غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الرئيس التونسي قيس سعيّد الثلاثاء في قصر قرطاج، مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشؤون العربية والشرق الأوسط وإفريقيا.

ونشرت الرئاسة التونسية مقطع فيديو يوثق استقبال سعيّد لـ بولس، حيث استحضر صور أطفال من غزّة تُبرز حجم المُعاناة والمآسي التي يعيشونها.

وعلّق قيس سعيّد على الصور قائلا: "أعتقد أنّك تعرف هذه الصور جيّدا، طفل يبكي ويأكل الرمل في فلسطين المحتلة، صورة من عديد الصور.. يأكل الرمل في القرن الحادي والعشرين.. لم يجد ما يأكله والرمل بين يديه.. صورة أخرى لطفل على وشك الاحتضار لأنّه لم يجد ما يأكل..".

وشدّد سعيّد على أن "هذه الجريمة الإنسانية غير مقبولة على الإطلاق"، متسائلا في هذا السياق: "هل هذه هي الشرعية الدولية؟ الشرعية الدولية تتهاوى يوما بعد يوم.. هذه الشرعية ليس لها أيّ معنى حينما ننظر إلى هذه المآسي التي يُعانيها الشعب الفلسطيني في كلّ يوم وفي كلّ ساعة..".

وأكد الرئيس التونسي أنه "آن الأوان لأن تستفيق الإنسانية كلها لتضع حدّا لهذه الجرائم المرتكبة في حقّ الشعب الفلسطيني".

وأشار إلى أنّ "المجتمع الإنساني يُندد اليوم، بهذه الجرائم، حتى أنه تجاوز المجتمع الدولي الذي بدأ يتهاوى في كلّ أنحاء العالم".

وأوضحت الرئاسة التونسية أن اللقاء "تناول إلى جانب المجازر التي تُرتكب في حقّ الشعب الفلسطيني، جُملة من المواضيع الأخرى من بينها الإرهاب بمختلف أنواعه والوضع في المنطقة العربية على وجه الخصوص"، حيث شدّد قيس سعيّد على أن "القضايا داخل كل دولة عربية يجب أن تحلّها شعوبها دون أي تدخّل أجنبي تحت أي مبرّر كان".

وبّيت الرئيس التونسي أن بلاده "اختارت أن تُوسّع من شراكاتها الاستراتيجية بما يخدم مصالح شعبها ويُحقّق مطالبه وانتظاراته".