شكرا لقرائتكم خبر عن خلال 72 ساعة.. وفاة 21 طفلًا جراء المجاعة في قطاع غزة والان نبدء بالتفاصيل

136 شهيدًا في غزة

إصابة فلسطينيين شمال الضفة

الدمام - شريف احمد - أعلن مجمع الشفاء الطبي وفاة 21 طفلًا خلال الـ 72 ساعة الماضية نتيجة سوء التغذية والمجاعة التي تضرب قطاع غزة، في ظل تحذيرات أممية من أن المجاعة تقرع كل الأبواب.وقال مدير المجمع د. محمد أبو سلمية، إن عدد الأطفال الذين يعانون الجوع بلغ 900 ألف، بينهم 70 ألفًا دخلوا مرحلة سوء التغذية الحاد.وأكدت الأمم المتحدة أن أكثر من 1050 مدنيًا قُتلوا خلال محاولتهم الحصول على مساعدات إنسانية، في وقت تطالب فيه أكثر من 25 دولة غربية بوقف فوري للحرب، وقالت مفوضية حقوق الإنسان إن معظم القتلى سقطوا قرب مواقع توزيع المساعدات.ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ فجر الثلاثاء إلى 136 شهيدًا، بينهم 45 من منتظري المساعدات، فيما أصيب العشرات بجروح مختلفة.وأفادت مصادر طبية فلسطينية بتسجيل 45 حالة شلل رخو حاد خلال شهري يونيو ويوليو 2025، في ارتفاع غير مسبوق لمثل هذه الحالات في قطاع غزة.وأوضحت أن هذه الزيادة تعود إلى الظروف البيئية والصحية الكارثية التي يعيشها سكان قطاع غزة، وتشمل: تلوث المياه، وانهيار خدمات الصرف الصحي، وتراكم النفايات، وانتشار الأمراض المعدية، إلى جانب سوء التغذية وضعف المناعة.أصيب فلسطينيان، أحدهما طفل برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء الثلاثاء، خلال اقتحامها بلدة قباطية بمدينة جنين شمال الضفة الغربية، التي تشهد عدوانًا إسرائيليًا متواصلًا للشهر السادس على التوالي.وهاجم مستوطنون بلدة بيت أولا بمدينة الخليل، وقرية شلال العوجا بمدينة أريحا، وتجمع المالح في الأغوار الشمالية، واعتدوا على منازل وممتلكات الفلسطينيين، في إطار اعتداءاتهم المتواصلة لصالح التوسع الاستيطاني بالضفة الغربية.