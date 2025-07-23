شكرا لقرائتكم خبر عن البرتغال تجدد التأكيد على رغبتها في تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع المغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد وزير الدولة والشؤون الخارجية البرتغالي باولو رانجيل، اليوم الثلاثاء، بعلاقات التعاون الثنائي بين بلاده والمملكة المغربية، مجددا التأكيد على الرغبة المشتركة في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، التي تشكل نموذجا مثاليا للتعاون.



جاء ذلك في الإعلان المشترك الذي تم اعتماده عقب لقاء الوزير البرتغالي مع وزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة في لشبونة.

وأعرب بوريطة ونظيره البرتغالي عن ارتياحهما لتميز العلاقات الثنائية التي لا تزال تشهد تطورا جديدا.

وشدد الوزيران في الإعلان المشترك على ضرورة العمل من أجل تنفيذ الالتزامات الواردة في الشراكة الاستراتيجية التي تربط البلدين، والتي تم إقرارها في ختام الدورة الـ14 للاجتماع رفيع المستوى، المنعقد في مايو 2023 بلشبونة.



وتضمن الاعلان المشترك ابرز الجانبان الإمكانات الاقتصادية والوسائل التي يتعين اعدادها، والتي من شأنها تعزيز التعاون في مجالات ذات أولوية، لاسيما الهيدروجين الأخضر، داعيين إلى مواصلة الجهود المشتركة لإنجاز مشروع الربط الكهربائي وضمان الربط، بما في ذلك الربط البحري بين البلدين.



كما أعرب الوزيران فى الإعلان عن ارتياحهما لتنظيم المغرب والبرتغال، إلى جانب إسبانيا، بشكل مشترك، كأس العالم لكرة القدم 2030، مسلطين الضوء على التطورات التي من شأن حدث بهذا الحجم أن يطلقها، من حيث الرخاء والنمو المشترك، فضلا عن التقارب الثقافي بين البلدين.



وتضمن الإعلان المشترك، أخد الجانبان في الاعتبار الأهداف المشتركة والمسؤوليات المتقاسمة، التزم المسؤولان بمواصلة المشاورات والتنسيق داخل الهيئات الدولية.