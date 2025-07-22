شكرا لقرائتكم خبر عن مشاركة موسعة من 30 رجل أعمال ورؤساء وممثلي كبرى الشركات في منتدى الأعمال المصري- البوركيني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة اليوم الثلاثاء منتدى الأعمال المصري - البوركيني، بمقر غرفة التجارة البوركينية في العاصمة واجادوجو، بحضور السيد كاراموكو جان ماري تراوري وزير الخارجية البوركيني، والسيد رولاند سو رئيس غرفة التجارة والصناعة البوركينية، ومشاركة رفيعة المستوى من مجتمعي الأعمال من البلدين.

شارك فى المنتدى وفداً موسعاً من ٣٠ من رجال الأعمال ورؤساء وممثلى كبرى الشركات المصرية العاملة في مختلف المجالات، بقيادة الدكتور شريف الجبلى رئيس لجنة التعاون الافريقى باتحاد الصناعات المصرية، ومشاركة الدكتور محيي حافظ رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية، واللواء حازم أحمد يحيى، مساعد مدير جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وممثلين عن جمعية المصدرين المصريين والهيئة العامة للبترول، وهيئة الثروة المعدنية.

وقد شهد المنتدى لقاءات بين ممثلى الشركات المصرية والبوركينية، أتاحت الفرصة لتدشين شراكات بين رجال الأعمال وممثلى الشركات وبحث إقامة مشروعات مشتركة في مختلف القطاعات، بما في ذلك الزراعة، والصناعات الدوائية، والبنية التحتية، والتعدين، والصناعات التحويلية والطاقة الجديدة والمتجددة.

وقد القى الوزير عبد العاطى كلمة أكد فيها أن المنتدى يستهدف فتح قنوات تواصل مباشر بين مجتمعي الأعمال، داعيًا المشاركين من رواد القطاع الخاص إلى اغتنام الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين، والعمل على بناء شراكات قائمة على الثقة والاستدامة والربح المتبادل. وأكد على عمق العلاقات الأخوية التاريخية التي تربط مصر وبوركينا فاسو، والتي شهدت تطورًا ملحوظًا في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية، مشيدًا بما يعكسه المنتدى من جدية وإرادة سياسية مشتركة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثمارى بين البلدين، وأشار إلى أن تعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين يمثل السبيل الحقيقي لخلق فرص العمل، وزيادة الإنتاج، وبناء اقتصادات قادرة على الصمود في وجه التحديات.

كما أشار الوزير عبد العاطي إلى ما يزخر به السوق البوركيني من إمكانات واعدة في مجالات الزراعة، والطاقة، والتعدين، والبنية التحتية، وما تمتلكه مصر من خبرات كبيرة في قطاعات الدواء، والإنشاءات، والطاقة المتجددة، وتكنولوجيا المعلومات، والتعليم الفني، بما يوفر أرضية خصبة لشراكات ناجحة وتبادل للخبرات يُسهم في دعم جهود التنمية في كلا البلدين.

واستعرض وزير الخارجية ما حققته الدولة المصرية من إنجازات في مجال تطوير البنية التحتية والخدمات، مشيراً إلى أن الصادرات المصرية تجاوزت ٤٤٫٥ مليار دولار سنويًا، منها ٦٫٥ مليار دولار موجهة للأسواق الإفريقية، وذلك نتيجة للتقدم المحرز في مجال التصنيع المحلي، والمدعوم باستثمارات غير مسبوقة في البنية التحتية تجاوزت ٥٠٠ مليار دولار منذ عام ٢٠١٤، شملت تطوير الطرق، والموانئ، والسكك الحديدية، والمدن الجديدة، وهو ما يشكل ركيزة أساسية لتعزيز التعاون الاقتصادي مع الدول الإفريقية الشقيقة.

واختتم الوزير عبد العاطي كلمته بالتأكيد أن المنتدى يمثل منصة لتجسيد الإرادة المشتركة في بناء مستقبل اقتصادي قائم على التكامل القاري، والثقة في الإمكانات الذاتية لأفريقيا، معربًا عن تطلعه لأن تسهم مخرجات المنتدى في دفع الشراكة بين البلدين نحو آفاق أرحب من التعاون والتنمية والازدهار.