شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء اللبناني يبحث مع وزير المالية وحاكم مصرف لبنان الأوضاع المالية والاقتصادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، خلال اجتماعه، اليوم /الثلاثاء/ في السرايا الحكومي، مع وزير المال ياسين جابر وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد، الأوضاع المالية والاقتصادية.



كما استقبل سلام، رئيس دائرة الأوقاف في البقاع الشيخ محمد عبد الرحمن ورئيس بلدية مجدل عنجر جاد حمزة ، وبحث معهما مطالبهما، وما يتعلق بالشؤون الإنمائية التي تخص منطقة البقاع، وسبل تفعيل المشاريع والخدمات الأساسية فيها.



وكان سلام قد بحث منذ قليل خلال لقائه، مع المستشار الاقتصادي للمبعوث الخاص لرئيس الجمهورية الفرنسية إلى لبنان، جاك دو لا جوجي في حضور السفير الفرنسي في لبنان هيرفيه ماجرو، قانونَي إعادة هيكلة المصارف والفجوة المالية.



وتم خلال اللقاء، بحث مستجدات قانون إعادة هيكلة المصارف والتعديلات المطروحة عليه في مجلس النواب، إضافةً إلى مناقشة الجدول الزمني المتوقع لإقراره، فضلا عن بحث التقدّم المحرز في إعداد قانون الفجوة المالية، في إطار السعي إلى إرساء أسس التعافي المالي والاقتصادي في لبنان.