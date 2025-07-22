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الاتحاد الأوروبي: لا يمكن تبرير قتل منتظرى المساعدات في قطاع غزة

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الاتحاد الأوروبي: لا يمكن تبرير قتل منتظرى المساعدات في قطاع غزة

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القاهرة - سامية سيد - أكدت الممثلة العليا للشئون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، اليوم /الثلاثاء/، أن قتل المدنيين الذين يطلبون المساعدة في غزة أمر لا يمكن تبريره أو الدفاع عنه.


ونقلت قناة "القاهرة" الإخبارية عن كالاس قولها: "إن جميع الخيارات مطروحة إذا لم تف إسرائيل بوعودها".


وأضافت :"تحدثت مجددا مع وزير خارجية إسرائيل لتأكيد تفاهمنا بشأن المساعدات".


وكانت الممثلة العليا للشئون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، قد شددت في وقت سابق، على ضرورة اتخاذ إسرائيل خطوات ملموسة لتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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