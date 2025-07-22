شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 21 طفلا فلسطينيا بسبب سوء التغذية والمجاعة في غزة خلال 72 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مصادر طبية فلسطينية أن 21 طفلا فلسطينيا استشهدوا بسبب سوء التغذية والمجاعة في مختلف مناطق قطاع غزة، خلال ال(72) ساعة الماضية.



وأوضحت المصادر - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - أن هذه الوفيات وصلت إلى مستشفيات غزة، وشهداء الأقصى في مدينة دير البلح، وناصر في خان يونس.. مضيفة أنه "في كل لحظة تصل حالات سوء تغذية ومجاعة للمستشفيات في غزة، ونحن مقبلون على أرقام مخيفة من الوفيات بسبب التجويع الذي يتعرض له أهالي قطاع غزة".

وأشارت إلى أن 900 ألف طفل في غزة يعانون من الجوع، 70 ألفا منهم دخلوا مرحلة سوء التغذية، مؤكدة أن حياة مرضى السكري والكلى مهددة بسبب سوء التغذية، ويتعرضون لنوبات شديدة جراء التجويع الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي ضد أهالي قطاع غزة.