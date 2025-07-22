"العربية" تبدأ عهدًا جديدًا من الرياض بقدرات تقنية وبشرية متقدمة

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من الرياض: كيف غيّر الانتقال الكامل لقناة "العربية" إلى الرياض موقعها في خارطة الإعلام العربي والدولي؟ وما الذي كشفه وزير الإعلام السعودي خلال زيارته الرسمية لمقر الشبكة الجديد في حي السفارات؟

لحظة مفصلية

اكتمال الانتقال إلى الرياض

أعلنت شبكة "العربية" رسميًا اليوم اكتمال انتقال عملياتها التحريرية، الإدارية، والتشغيلية إلى العاصمة السعودية الرياض، بما يشمل القنوات التلفزيونية، المنصات الرقمية، والموقع الإلكتروني، في خطوة وُصفت بأنها مفصلية في تاريخ القناة ومسارها المهني.

يقع المقر الجديد في الحي الدبلوماسي (السفارات)، حيث بدأت الشبكة اليوم ممارسة عملها اليومي بالكامل من العاصمة، بعد عملية انتقال تدريجية بدأت منذ عام 2021، وتوّجت بانتقال قناة "الحدث" بشكل كامل في نوفمبر 2023، ما مهّد الطريق لاكتمال التغيير الذي يُنتظر أن يحمل فرص نمو متسارعة للشبكة في السنوات المقبلة.

زيارة وزارية

الدوسري يتفقد مقر "العربية" الجديد

تزامنًا مع بدء العمل الرسمي من الرياض، زار وزير الإعلام السعودي، سلمان الدوسري، مقر الشبكة، حيث كان في استقباله المدير العام لقناتي "العربية" و"الحدث" ممدوح المهيني، ونائب المدير العام زيد بن كمي، إلى جانب عدد من مسؤولي الشبكة.

وتجوّل الوزير في أروقة المقر، مطّلعًا على سير العمل داخل الأقسام التحريرية والفنية، واستعرض البنية التنظيمية وخطط التشغيل، وشاهد آليات الإنتاج والبث المستخدمة، مشيدًا بما وصفه بـ"الخطاب العقلاني المهني" الذي تتبناه الشبكة منذ انطلاقتها قبل أكثر من 22 عامًا.

دعم تقني

تقنيات الواقع المعزز وكاميرات روبوتية

خلال الجولة، عاين الوزير التجهيزات التقنية المتطورة التي يعتمد عليها المقر الجديد، والتي تشمل ثلاثة استوديوهات مجهّزة بكاميرات روبوتية، وتقنيات الواقع الافتراضي والمعزز، إلى جانب ثلاث غرف تحكم، تشكّل نواة منظومة إنتاج وبث عالية الكفاءة، تُدار من قبل 230 موظفًا مختصًا، وتُستخدم لتغطية الأحداث المحلية والدولية بسرعة وجودة متقدمة.

رؤية مستقبلية

خطة توسعية تشمل 5 استوديوهات جديدة

قدّمت الشبكة عرضًا لخططها التوسعية المستقبلية التي يجري تنفيذها في المقر، والتي تتضمن إنشاء خمسة استوديوهات جديدة مزوّدة بتقنيات حديثة تُستخدم لأول مرة، بالإضافة إلى خمس غرف تحكم إضافية وصالتين للأخبار. ويُتوقّع أن تسهم هذه البنية المتقدمة في تطوير أسلوب العرض البرامجي والإخباري ورفع جودة المحتوى بما يتماشى مع المتطلبات الحديثة.

إشادة رسمية

الدوسري: انتقال نوعي يعكس مهنية الشبكة

أكد الوزير سلمان الدوسري في تصريحه خلال الزيارة، أن انتقال "العربية" إلى الرياض يمثّل أكثر من مجرد تغير في العنوان الجغرافي، بل هو تحوّل نوعي يضع الشبكة في قلب المشهد السياسي والاقتصادي في المنطقة، ويمنحها ميزة التفاعل المباشر مع الأحداث، والاستفادة من البنية التحتية المتطورة والكوادر المؤهلة المتوفرة في المملكة.

وختم الدوسري زيارته بتوجيه الشكر إلى منسوبي الشبكة، الذين "عملوا بلا توقف لإنجاح هذه الخطوة، وأسهموا في ترسيخ مصداقية القناة وسط زخم الأحداث المتلاحقة التي تشهدها المنطقة".

لحظة تحول

المهيني: تجربة "الحدث" أثبتت جدوى الانتقال

من جهته، وصف المدير العام ممدوح المهيني اكتمال الانتقال إلى الرياض بأنه "لحظة فارقة"، وأكد أن هذه الخطوة الاستراتيجية تتيح لـ"العربية" فرصة استثنائية للوصول إلى مراكز صناعة القرار، والاستفادة من بيئة احترافية تقنية وبشرية، بما يفتح آفاقًا أوسع للنمو والابتكار.

وأشار المهيني إلى أن تجربة قناة "الحدث" بعد انتقالها إلى الرياض شكّلت دليلًا عمليًا على نجاح هذا التوجه، إذ شهدت تطورًا ملموسًا على صعيدي التحرير والانتشار، ما يعكس عمق الاستفادة من البنية السعودية المتطورة.

فلسفة راسخة

"أن تعرف أكثر" في قلب التحوّل

منذ تأسيسها في العام 2003، تبنّت شبكة "العربية" فلسفة إعلامية واضحة قوامها التنوير الفكري والمعلومة الدقيقة والمهنية، وهو ما تجسّد في شعارها "أن تعرف أكثر"، الذي ظل مرجعية في نهجها التحريري.

وتتمتع الشبكة بحضور دولي كبير، حيث تدير عشرات المكاتب والمراسلين في أبرز العواصم العربية والعالمية، وتقدّم محتوىً يُغذي فضول المتلقي، ويواكب التحولات السريعة في العالم العربي، من خلال تغطيات متزنة وواعية.