شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد طفلين بسبب سوء التغذية والمجاعة و7 فلسطينيين من منتظرى المساعدات فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مصادر طبية فلسطينية اليوم الثلاثاء، استشهاد طفلين فلسطينيين من شمال قطاع غزة، ومن مدينة خان يونس جنوبا، نتيجة سوء التغذية والمجاعة.

وأوضحت المصادر - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - أن المستشفيات في قطاع غزة تتعامل مع مئات من مختلف الأعمار ممن أصابهم الجوع الحاد وسوء التغذية، إذ أنهم في حالات إجهاد حادة.

وأشارت إلى أن هناك 17 ألف طفل يعانون من سوء التغذية الحاد، كما أنه يتم التعامل مع مرضى لديهم حالات من الإجهاد وفقدان الذاكرة الناتجة عن الجوع الحاد، والمستشفيات ليس لديها أسرة طبية وأدوية تكفي العدد الهائل من المصابين بسوء التغذية الحاد.

وفي سياق متصل، استشهد 7 فلسطينيين، وأصيب آخرون جراء استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلى منتظرى المساعدات الإنسانية، قرب "محور نتساريم" جنوب مدينة غزة، كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدات اسكاكا وياسوف والزاوية بمحافظة سلفيت، وداهمت عددا من المنازل، وعبثت بمحتوياتها.