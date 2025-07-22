شكرا لقرائتكم خبر عن مندوب الأردن: إسرائيل تمعن فى التهجير والتجويع.. وقطاع غزة يواجه مجاعة جماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد السفير أمجد العضايلة، مندوب المملكة الأردنية الهاشمية الدائم لدى جامعة الدول العربية، أن إسرائيل تواصل انتهاكاتها الممنهجة بحق الشعب الفلسطينى، متهماً القوة القائمة بالاحتلال باستخدام أسلحة غير شرعية، كالحصار والتجويع، فى ظل صمت دولى وتغييب للمحاسبة.

وقال العضايلة، في كلمته أمام اجتماع الدورة غير العادية لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين، إن المخططات الإسرائيلية لتهجير الفلسطينيين وسلب أراضيهم بلغت ذروتها بمحاولة سحب صلاحيات بلدية الخليل من إدارة الحرم الإبراهيمي، مؤكداً أن هذا التعدي مرفوض ومدان، ويشكّل خرقاً صارخاً للقانون الدولي ومحاولة لطمس الهوية العربية والإسلامية للمدينة.

وأضاف أن المملكة الأردنية، عبر وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، أدانت هذه الممارسات، وجددت التأكيد على أن لا سيادة لإسرائيل على الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشدداً على عدم شرعية جميع الإجراءات التي تتخذها سلطات الاحتلال في الضفة الغربية.

وحذر العضايلة من تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، الذي وصفه بـ”منطقة المجاعة”، قائلاً إن الاحتلال حوّل القطاع إلى بيئة غير صالحة للعيش البشري، وأن صور المعاناة اليومية تصل إلى حد “الموت الجماعي”. وأشاد في هذا السياق ببيان صدر مؤخراً عن وزراء خارجية 25 دولة دعا لوقف فوري للحرب على غزة ورفض التهجير والتغيير الديمغرافي في الأراضي المحتلة، معتبراً إياه مؤشراً على تصاعد الإحساس الدولي بعمق الكارثة.

وختم مندوب الأردن بالدعوة إلى تحرك عربي سياسي وقانوني ودبلوماسي فوري على المستويين الإقليمي والدولي، من أجل وقف المجازر المستمرة وإنقاذ غزة من كارثة إنسانية غير مسبوقة في التاريخ الحديث.