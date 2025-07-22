شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 14 فلسطينيا فى قصف استهدف خيام النازحين بمخيم الشاطئ غربى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غزة ـ رام الله (أ ش أ)

أعلنت مصادر طبية فى مستشفى الشفاء غربى مدينة غزة، اليوم الثلاثاء، وصول 14 شهيدًا فلسطينيا و25 مصابًا إلى المستشفى، جرّاء قصف شنّته قوات الاحتلال الإسرائيلى استهدف خيام النازحين فى المنطقة الشمالية من مخيم الشاطئ غرب المدينة.

وأكدت المصادر - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - أن من بين الشهداء والمصابين عددًا من الأطفال والنساء، في مجزرة جديدة تُضاف إلى سلسلة الجرائم المستمرة بحق المدنيين في قطاع غزة.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلى مدينة طوباس شمال الضفة الغربية، في إطار حملة مداهمات متواصلة تنفذها في المحافظة، كما اقتحمت بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية.