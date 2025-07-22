شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ أطلق من اليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش الإسرائيلي أنه اعترض صاروخا أطلق من اليمن صباح اليوم الثلاثاء، غداة تنفيذ إسرائيل غارات جوية على ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة الحوثيين.

وقال الجيش في منشور على حسابه في تطبيق (تلجرام) أوردته قناة i24 الإخبارية الإسرائيلية - إنه "عقب دوي صفارات الإنذار في مناطق عدة في إسرائيل، تم اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن".

وأعلن الجيش الإسرائيلي ، في وقت سابق ، استهداف بنى تحتية وآليات هندسية في ميناء الحديدة وبراميل وقود وقطع بحرية في الميناء الحيوي.

وكان الجيش الإسرائيلي قد شن، أمس الاثنين، غارات على مواقع للحوثيين بالحديدة والساحل الغربي.