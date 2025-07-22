شكرا لقرائتكم خبر عن جوتيريش يدين استهداف الباحثين عن الطعام في غزة ويطالب بوقف فوري لإطلاق النار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، واستهداف المدنيين أثناء بحثهم عن الطعام، مؤكدًا صدمته من الانهيار السريع في الظروف المعيشية لسكان القطاع.



ونقل ستيفان دوجاريك المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة،عن بيان لـ"جوتيريش"، نشر على الموقع الرسمي للأمم المتحدة، أكد فيه أن سكان قطاع غزة يعانون من انعدام تام للاحتياجات الأساسية، وسط تفاقم حاد في حالات سوء التغذية بين الأطفال والبالغين.



وأعرب جوتيريش عن إدانته الشديدة لمقتل وإصابة المدنيين أثناء محاولاتهم الحصول على المساعدات الغذائية، مشددًا على أن المدنيين يجب ألا يكونوا أهدافًا في أي وقت، ويجب احترامهم وحمايتهم بموجب القانون الدولي.



وأشار البيان إلى أن على إسرائيل التزامًا قانونيًا بتيسير وصول المساعدات الإنسانية التي تقدمها الأمم المتحدة والمنظمات الأخرى، داعيًا إلى السماح بوصول هذه المساعدات دون عوائق.



وجدد جوتيريش، دعوته لحماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني، وضمان تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن، مطالبًا بوقف إطلاق النار بشكل فوري.



وأكدت الأمم المتحدة في ختام البيان أن تصاعد الهجمات يعرض النظام الإنساني في قطاع غزة للخطر ويعيق عمل المنظمات الإنسانية.