شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 11 فلسطينيا جراء استهداف الاحتلال منتظرى المساعدات جنوب مدينة غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد 11 فلسطينيا وأصيب آخرون، جراء استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي منتظري المساعدات الإنسانية قرب "محور نتساريم" جنوب مدينة غزة.

وأوضحت مصادر طبية في القطاع، وفقا لوكالة الانباء الفلسطينية(وفا)، أن إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات ارتفع إلى 1,021 شهيدا وأكثر من 6,511 إصابة.

يذكر أن العدوان الإسرائيلي المتواصل على شعبنا في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، أسفر حتى الآن عن استشهاد 59,029 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 142,135 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

وفي سياق متصل، اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء الاثنين، على مواطن بالضرب عند مدخل بلدة بيتا جنوب نابلس، كما اقتحمت عدة مناطق في المحافظة.

وأفادت مصادر أمنية لـوكالة "وفا"، بأن جنود الاحتلال اقتحموا مدخل بلدة بيتا واعتدوا بالضرب على مواطن هناك.

وأضافت المصادر ذاتها أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية برقة شمال غرب نابلس، وأطلقت الرصاص الحي ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع المواطنين، كما اقتحمت قرية تل جنوب غرب نابلس ونصبت حاجزا عسكريا عند مدخلها وفتشت المركبات ودققت في هويات المواطنين، وأعاقت حركتهم، فيما انتشر الجنود في شوارع القرية واعتلوا أسطح عدد من المنازل.