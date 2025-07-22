شكرا لقرائتكم خبر عن مستوطنون يهاجمون بلدة قرب رام الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وسائل إعلام فلسطينية إن مستوطنين هاجموا في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين بلدة بيتين (شمال رام الله) وسط الضفة الغربية، وأحرقوا عددا من السيارات.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية"وفا"، بأن قوات الاحتلال استهدفت مجموعة من منتظري المساعدات جنوبي مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد اثنين منهم وإصابة عدد آخر بجروح مختلفة.

وبحسب مصادر طبية في قطاع غزة، استشهد الأحد، 94 فلسطينيا من منتظري المساعدات الإنسانية، ما رفع عدد ضحايا "مصائد الموت" منذ 27 مايو 2025 إلى 995 شهيدًا و6011 مصابا، إلى جانب 45 مفقودًا.

يذكر أن العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطينى في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، أسفر حتى الآن عن استشهاد 58,895 فلسطينيا ، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 140,980 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

وفي مدينة القدس الشرقية المحتلة وسط الضفة الغربية، اقتحم عشرات المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك، على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية، وسط حماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.