شكرا لقرائتكم خبر عن تقارب 60 ألفًا.. حصيلة مفزعة لعدد الشهداء الفلسطينيين في غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة منذ مطلع أكتوبر 2023 إلى 59,029 شهيدًا و142,135 جريحًا بينهم أطفال ونساء وعائلات بأكملها.

وأشارت إلى وصول 99 شهيدًا و650 جريحًا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية.

وارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ فجر الاثنين إلى 51 شهيدًا، بينهم صحفي و7 من منتظري المساعدات، فيما أصيب العشرات بجروح مختلفة.

ترافق ذلك مع اعتقال قوات الاحتلال مدير المستشفيات الميدانية في القطاع. جوتيريش يدين العنف الإسرائيلي أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش عن صدمته جراء المعاناة الانسانية في غزة، محذرًا من أن "آخر شرايين الحياة" لسكانه أصبحت على شفا الانهيار.

وقال المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك إن "آخر الشرايين التي تبقي السكان على قيد الحياة على شفا الانهيار".

أضاف: "يدين الأمين العام بشدة العنف المتواصل، بما في ذلك إطلاق النار وقتل وإصابة الأشخاص الذين يحاولون الحصول على طعام لعائلاتهم". إعاقة النظام الانساني وتابع دوجاريك: "يشير الأمين العام الى أن تكثيف الأعمال العدائية في الأيام الأخيرة يأتي في وقت تجري إعاقة النظام الانساني وتقويضه وتهديده".

وتطرق الى أوامر الاخلاء الجديدة التي أصدرها الجيش الإسرائيلي لبعض أنحاء منطقة دير البلح وسط القطاع "حيث عشرات الآلاف من الأشخاص".

وأكد أنها "تدفع الناس الى مزيد من ظروف اليأس والتهجير الاضافي، وتقيّد قدرة الامم المتحدة" على إيصال المساعدات.

