شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يرحب ببيان وزراء خارجية 25 دولة بشأن الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحّبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية بالبيان المشترك الصادر عن وزراء خارجية 25 دولة بشأن الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والذي شدّد على ضرورة الوقف الفوري للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والتزام إسرائيل بالقانون الدولي الإنساني، ورفض جميع محاولات التهجير القسري والتغيير الديمغرافي والجغرافي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.



وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة ، في بيان اليوم الإثنين ، تقدير المملكة للمواقف التي تضمّنها البيان، خاصة رفض الأنشطة الاستيطانية التي تقوّض حلّ الدولتين، والدعوة إلى حماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية ورفع القيود التي تعيق عمل الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية.



وأشار إلى أنّ هذا البيان ينسجم مع الجهود الدولية الرامية إلى إنهاء المأساة الإنسانية في غزة ، من خلال التوصّل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار، والتأكيد على دعم الجهود التي تبذلها جمهورية مصر العربية ودولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة.



وأكّد القضاة رفض الأردن القاطع لمخطّطات التوسّع الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وللعنف الذي يرتكبه المستوطنون ضد الفلسطينيين، مشدّدًا على أنّ المملكة ستواصل دعم كل الجهود السياسية والدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، بما يضمن تحقيق سلام عادل ودائم وشامل ويكرّس الأمن والاستقرار في المنطقة.