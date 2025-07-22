شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا ضمن 25 دولة تطالب بإنهاء فوري للحرب في غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقعت إيطاليا ، ممثلة بنائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية أنطونيو تاجاني ، إلى جانب 24 دولة أخرى، على بيان مشترك يطالب بإنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بشكل فوري.



وجاء في البيان ، الذي نقلته وكالة أنباء /أنسا/ الإيطالية اليوم الإثنين ، : "نعبر عن رسالة بسيطة وعاجلة .. يجب أن تنتهي الحرب في غزة الآن".



وأعلن الموقعون دعمهم الكامل لجهود مصر والولايات المتحدة وقطر للوصول إلى وقف دائم وفوري وغير مشروط للإطلاق النار.



وتطرق البيان إلى معاناة المدنيين التي وصلت إلى مستويات غير مسبوقة في قطاع غزة ، وأشار إلى أن نموذج إيصال المساعدات الذي تتبعه الحكومة الإسرائيلية "خطير"، ويعزز من عدم الاستقرار ويحرم الفلسطينيين من الكرامة الإنسانية.



وأدان البيان بشدة قتل المدنيين الفلسطينيين، ومنهم الأطفال، خلال محاولتهم الحصول على مياه وطعام ، وأوضح أن الحرمان من المساعدات الإنسانية الأساسية "أمر غير مقبول" ويخالف القانون الدولي الإنساني.



وقعت على البيان إيطاليا وأستراليا والنمسا وبلجيكا وكندا والدنمارك وإستونيا وفنلندا وفرنسا وآيسلندا وأيرلندا واليابان ولاتفيا وليتوانيا ولوكسمبورج وهولندا ونيوزيلندا والنرويج وبولندا والبرتغال وسلوفينيا وإسبانيا والسويد وسويسرا والمملكة المتحدة.