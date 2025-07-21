شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام السوري: الحكومة تعمل على نزع فتيل التوتر في السويداء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى، أن الحكومة تعمل بجهود على نزع فتيل التوترات في السويداء من خلال جهود منسقة تُعطي الأولوية للوحدة الوطنية، وتمنع التفتت الاجتماعي على المدى الطويل، وتُعيق التدخلات الخارجية.



وقال وزير الاعلام السوري - في تصريح أوردته وكالة الأنباء السورية - " إن التدابير الأساسية تشمل إجلاء المدنيين بأمان، لاسيما من البدو، في تأكيدٍ على التزام الدولة بحماية جميع المواطنين على قدم المساواة، بالإضافة إلى ذلك، تعمل السلطات على مكافحة حملات التحريض، وتحشد محافظات الجنوب لقيادة مبادرات التوعية وخفض التصعيد".



وأضاف أن المساعدات الإنسانية تُقدَّم إلى المناطق المتضررة، بينما تُشجَّع الجهود بين المحافظات لتعزيز التضامن ورأب الصدع الاجتماعي دون تمييز، كما أن المبادرات المجتمعية تعالج مخاطر الخطاب التحريضي.

ولفت وزير الإعلام السوري إلى أن التصرفات الفردية، يجب ألا تُستخدم لتوصيم مجتمعات بأكملها، مبيناً أن الإنصاف يتطلب التمييز بين السلوك الشخصي والهوية الجماعية.



وأوضح أنه على الصعيد الأمني، يتم تنسيق التحركات لمنع التصعيد مع استمرار المفاوضات لضمان الإفراج عن المحتجزين وتوضيح مصير المفقودين بالشراكة مع المنظمات الإنسانية.

وأكد وزير الإعلام السوري أن ما تحتاجه سوريا الآن هو نهج موحّد تصالحي يضع الحلول المشتركة فوق الانقسام، ما يُمهد الطريق نحو الاستقرار.