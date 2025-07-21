شكرا لقرائتكم خبر عن عطل مفاجئ بسبب الحر.. انقطاعات لـ 9 ساعات في مياه الشرب بتونس والان نبدء بالتفاصيل

انقطاع واسع للمياه

تسجيل درجات الحرارة في تونس

الدمام - شريف احمد - أعلنت تونس عن انقطاع واضطرابات تطال شبكة توزيع مياه الشرب، بسبب عطل في ظل موجة قيظ بلغت خلالها الحرارة 46 درجة مئوية.وأوضحت أنه بسبب عطب فجئي على المحول الكهربائي المركزي بمحطة ضخ المياه الخام.ولفتت إلى تسجيل اضطراب وانقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب بولايات تونس الكبرى" اعتبارًا من الثالثة عصرا بالتوقيت المحلي.وتوقعت أن يستمر الانقطاع والاضطراب في التوزيع تسع ساعات.وأكد العديد من سكان العاصمة، أن المياه كانت مقطوعة في منازلهم أو كان تدفقها ضعيفًا جدا.وأعلن المعهد الوطني للرصد الجوي، أن درجات الحرارة سجّلت ارتفاعًا حادًا الاثنين، وراوحت بين 44 و46 درجة في المحافظات المتاخمة للعاصمة.وغالبا ما تسجل خلال الصيف انقطاعات متواترة في شبكة المياه الصالح للشرب خصوصا في المناطق الداخلية للبلاد.وتواجه تونس خلال السنوات الأخيرة نقصا كبيرا في مواردها المائية خصوصا في ظل تفاقم التغير المناخي.