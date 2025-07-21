شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد ثلاثة فلسطينيين في عدوان الاحتلال المتواصل على غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد ثلاثة فلسطينيين، وأصيب آخرون، مساء اليوم /الإثنين/ جراء سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة في قطاع غزة، ضمن العدوان المستمر على أبناء شعبنا منذ السابع من أكتوبر 2023.



وأفادت مصادر فلسطينية -وفقا لوكالة الانباء الفلسطينية (وفا)- باستشهاد مواطنين اثنين وإصابة عدد آخر بجروح، إثر قصف طائرات الاحتلال لخيمة تأوي نازحين في منطقة القادسية غربي مدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة.

وفي مدينة دير البلح وسط القطاع، ارتقت المواطنة ابتسام خالد دواس بعد استهدافها برصاص قناصة الاحتلال داخل منزلها في حي بشارة.



كما أفادت المصادر بوقوع شهداء ومصابين من عائلة شعت، إثر استهداف منزلهم قرب كراج رفح وسط مدينة خان يونس، فيما لا تزال طواقم الإسعاف تواجه صعوبات بالغة في الوصول إلى الموقع بسبب استمرار القصف.

يُذكر أن العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر 2023، أسفر حتى الآن عن استشهاد 59,029 مواطناً، معظمهم من الأطفال والنساء، وإصابة 142,135 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا تزال أعداد كبيرة من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، وسط عجز تام لطواقم الإنقاذ والإسعاف عن الوصول إليهم بسبب الاستهداف المباشر والمستمر.



وفي السياق، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، بلدة رامين شرق مدينة طولكرم، وسط انتشار مكثف لفرق المشاة في أحياء البلدة وشوارعها، في إطار التصعيد المستمر ضد محافظة طولكرم وبلداتها.

يُشار إلى أن بلدة رامين تتعرض لاقتحامات متكررة من قبل قوات الاحتلال، ضمن حملة تصعيد ميداني تشهدها محافظة طولكرم منذ عدة أسابيع، وتشمل اقتحامات يومية، واعتقالات، وتدمير للبنية التحتية، وفرض قيود مشددة على حركة المواطنين.