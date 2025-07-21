شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء العراق يؤكد أهمية احترام سيادة الدول لتثبيت الأمن والاستقرار بالمنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني لقائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال مايكل كوريلا، اليوم الاثنين، أهمية فرض الاستقرار والابتعاد عن مسببات توسع الصراعات.



وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، تلقت “النعيم نيوز” نسخة منه، أن “رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، استقبل قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال مايكل كوريلا والوفد المرافق له، بحضور القائم بالأعمال في السفارة الأمريكية ستيف فاغن”.

وأوضح البيان، أنه “في مستهل اللقاء، رحب رئيس الوزراء بالوفد الذي ضم القائد الجديد لقوات التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب في العراق وسوريا العميد كيفن لامبارت، والقائد السابق للتحالف الجنرال كيفن ليهي”.

وأضاف، أنه “جرى، خلال اللقاء، استعراض علاقات التعاون بين العراق والتحالف الدولي ومراحل تطوره وتهيئة الانتقال إلى العلاقات الأمنية الثنائية مع دول التحالف، فضلاً عن مناقشة أعمال اللجنة العليا المشتركة بين العراق والولايات المتحدة والتعاون والتنسيق الأمني، والتطورات في سوريا وتداعياتها على الأمن الإقليمي”.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، حسب البيان، على “أهمية فرض الاستقرار والابتعاد عن مسببات توسع الصراعات، واحترام سيادة الدول، بناءً على مواثيق الأمم المتحدة والقرارات الدولية والحوارات والتفاهمات، وتفعيل النشاطات الدبلوماسية والتعاون من أجل تثبيت الأمن والاستقرار في المنطقة”.