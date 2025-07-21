شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطين تطلب عقد دورة غير عادية لمجلس الجامعة العربية غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعت دولة فلسطين لعقد دورة غير عادية لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين، غدا الثلاثاء، لبحث سبل التحرك السياسى والقانونى والدبلوماسى على المستويين العربى والدولى للتصدى للعدوان الإسرائيلى الخطير وغير المسبوق بالأراضى الفلسطينية.

وقال المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية السفير مهند العكلوك، في تصريح، اليوم الاثنين، إن هذه الدعوة تأتي في ظل الأوضاع الكارثية وحصار التجويع والموت المجاني في قطاع غزة واستدراج المجوعين إلى نقاط توزيع لا إنسانية وقتلهم، مشيرا إلى ما تقوم به دولة الاحتلال من تجويع متعمد وممنهج بهدف فرض المجاعة على الشعب الفلسطيني كسلاح من أسلحة الإبادة الجماعية، حيث تم استهداف قرابة 1000 شهيد كانوا ينتظرون المساعدات الغذائية لأطفالهم وعوائلهم، مؤكدا أن ما يقدم باسم الإغاثة ما هو إلا سلاح جديد لقتل الفلسطينيين تحت غطاء إنساني كاذب.

وأوضح مندوب دولة فلسطين، أن الدعوة لعقد الاجتماع جاءت أيضا بناء على استهداف دولة الاحتلال المقدسات الإسلامية والمسيحية من بينها مخطط الاحتلال غير القانوني القاضي بسحب صلاحيات بلدية الخليل في المسجد الإبراهيمي ومحيطه في البلدة القديمة لمدينة الخليل لصالح ما يسمى "بالمجلس الديني" للمستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية في مدينة الخليل، ومحاولات الاحتلال لتغيير الوضع التاريخي والقانوني والديني في المسجد الإبراهيمي بهدف استكمال تهويده والسيطرة عليه بشكل كامل في سابقة خطيرة وخرق سافر للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بما فيها منظمة "اليونسكو"، بالإضافة إلى ما قام به الاحتلال من استهداف كنيسة دير اللاتين في غزة، والتي تعد من أقدم الكنائس في العالم وتؤوي مئات النازحين من المدنيين، والذي يمثل جريمة وانتهاكا لأحكام القانون الدولي الإنساني.