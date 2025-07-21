شكرا لقرائتكم خبر عن حركة حماس: اختطاف الدكتور الهمص جريمة.. ونحمل الاحتلال المسؤولية عن حياته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتبرت حركة حماس أن اختطاف الدكتور مروان الهمص جريمة تؤكد استهداف الاحتلال المتعمد للقطاع الطبي ومنع الخدمات الإنسانية.

وأضافت "نحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الدكتور الهمص ومئات الكوادر الطبية المعتقلين في ظروف قاسية".

وأوضحت أن استهداف الأطباء والمسعفين جزء من سياسة ممنهجة لتفريغ غزة من مقومات الحياة وتعميق الكارثة الإنسانية

ودعت حماس الصليب الأحمر والصحة العالمية بالتحرك العاجل للإفراج عن الأطباء ووقف الجرائم بحق الطواقم الطبية.

وكانت قوة إسرائيلية خاصة اختطفت اليوم الدكتور مروان الهمص، مدير المستشفيات الميدانية بوزارة الصحة الفلسطينية، بعد عملية إطلاق نار في المنطقة الجنوبية الغربية من مدينة خان يونس.

ووقعت الحادثة قبالة المستشفى الميداني التابع للصليب الأحمر، حيث كانت قوة إسرائيلية خاصة تستقل سيارة مدنية رباعية الدفع، وقامت بإطلاق النار بشكل مباشر على الدكتور الهمص ومرافقيه.

وعقب الهجوم، اقتادت القوة الخاصة الدكتور الهمص إلى جهة مجهولة، حيث شوهدت المركبة تتجه نحو منطقة رفح الخاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي.

ويعد الدكتور الهمص شخصية طبية بارزة في القطاع، حيث شغل سابقاً منصب مدير مستشفى أبو يوسف النجار في رفح قبل تدميره، ويتولى حالياً مهمة التنسيق بين وزارة الصحة والمؤسسات الأممية والدولية المشرفة على المستشفيات الميدانية.