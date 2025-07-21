شكرا لقرائتكم خبر عن تقارير: الاحتلال يبدأ عملية برية فى دير البلح لأول مرة منذ بدء الحرب على غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت تقارير عبرية إن قوات الجيش دخلت بريا إلى دير البلح وسط قطاع غزة لأول مرة منذ بداية الحرب.

وأضافت أن قوات من لواء جولاني بينها وحدات هندسية ومدرعات بدأت التوغل جنوب دير البلح، موضحة أن العملية تشمل كتيبة واحدة وقد تعمل لأسابيع حسب التطورات السياسية.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، ترتكب إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلَّفت الإبادة أكثر من 190 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال.