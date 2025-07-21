شكرا لقرائتكم خبر عن بيان مشترك لـ25 دولة: حرب غزة لابد أن تنتهي الآن.. ومعاناة المدنيين غير مسبوقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صدر بيان مشترك لـ25 دولة، أعلنته الحكومة البريطانية، للتأكيد على ضرورة تنتهي الحرب في غزة الآن، موضحا أن معاناة المدنيين في غزة بلغت مستويات غير مسبوقة.

واعتبر البيان أن نموذج حكومة إسرائيل بتقديم المساعدات خطير ويؤجج عدم الاستقرار، حيث قتل أكثر من 800 فلسطيني أثناء السعي للحصول على مساعدات مروع.

وأضاف أن حرمان إسرائيل المدنيين من المساعدات الأساسية غير مقبول، مؤكدا أنه على إسرائيل أن تمتثل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.

وفي سياق آخر، وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، الإثنين، بسقوط أكثر من 134 قتيلا و1155 مصابا، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت: "ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 59 ألفا و29 قتيلا و142 ألفا و135 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023".

واندلعت الحرب في غزة بعد هجوم بقيادة حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023.

وتشير إحصاءات إسرائيلية إلى أن ذلك الهجوم أدى إلى مقتل 1200 واقتياد 251 رهينة إلى غزة.