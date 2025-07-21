شكرا لقرائتكم خبر عن "الطيران المدنى السورى" ينفى إغلاق مطار دمشق الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفت الهيئة العامة للطيران المدنى السورى، بشكل قاطع، صحة الأنباء التى تم تداولها حول إغلاق مطار دمشق الدولى.

وأكد معاون رئيس الهيئة أمجد نخّال، في تصريح اليوم الاثنين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، أن المطار يعمل بشكل طبيعي،

كما اعتاد، حيث تُنفّذ الرحلات المجدولة دون أي إلغاء أو تعديل أو تأجيل، وأن حركة المسافرين القادمين والمغادرين تسير بشكل اعتيادي، مشيرا إلى أن مطار دمشق استقبل، أمس الأحد، 28 رحلة قادمة من عدة وجهات، ويستعد اليوم لاستقبال 29 رحلة أخرى.

وأكد نخال، أن جميع الأخبار المتداولة حول توقف المطار عن العمل عارية تمامًا عن الصحة، داعياً وسائل الإعلام إلى توخّي الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.