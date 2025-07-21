شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة فلسطينية: التهجير القسرى يعد جزءا من حملة التطهير العرقى بحق سكان غزة والان مع تفاصيل الخبر

استنكر مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، أمجد الشوا، بشدة الأوامر الإسرائيلية الجديدة بإخلاء عدد من مناطق في شمال ووسط قطاع غزة، مؤكدا أن التهجير القسري يعد جزءا من حملة التطهير العرقي التي تشنها إسرائيل بحق سكان غزة.

وقال الشوا، في تصريح لقناة القاهرة الإخبارية،: "إن الاحتلال الإسرائيلي يمارس منذ بداية العدوان أبشع جرائم التطهير العرقي في القطاع من خلال القتل والتجويع والعطش والمرض واستهداف أيضا مناطق بكاملها، فضلا عن عمليات النزوح القسري إلى مناطق خالية من مراكز الإيواء ومقرات الأمم المتحدة ومخازن الإغاثة الدولية التابعة لمنظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة وغيرها".

وأوضح أن المواطنين الفلسطينيين يعيشون الآن على مساحة لا تتجاوز 14 % فقط من مساحة قطاع غزة، مشيرا إلى الجرائم الإسرائيلية التي ترقى إلى التطهير العرقي منذ بداية منع الاحتلال إدخال المساعدات المنقذة للحياة إلى القطاع وقطع الكهرباء والإمدادات المختلفة، فضلا عن عمليات القتل التي أسفرت حتى هذه اللحظة عن استشهاد أكثر من 95 ألف فلسطيني بينهم 10 آلاف في عداد المفقودين.

وحذر الشوا من التطهير العرقي تحت ستار ما يطلق عليها بـ"المدينة الإنسانية" في غزة، قائلا :"إن فكرة إقامة هذه المدينة في جنوب القطاع تشكل جريمة حرب بمعنى الكلمة وتضع المواطنين في خطر شديد وسط انتشار حالة المجاعة وسوء التغذية خاصة بين الأطفال والنساء وكبار السن".

ودعا مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية دول الاتحاد الأوروبي إلى مراجعة علاقاتها مع دولة الاحتلال ورفع الدعم عنها ووقف جريمة الإبادة الجماعية التي تمارس بحق الشعب الفلسطيني، معربا عن أسفه بوقوف بعض الدول ـ لم يسميها ـ بجانب إسرائيل من خلال تبرير جرائمه في قطاع غزة.

ويأتي هذا في الوقت الذي قررت فيه إسرائيل عدم تمديد تأشيرة رئيس مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابعة للأمم المتحدة (أوتشا)، جوناثان ويتال، بعد تنديده بقتلها المدنيين عبر استخدام سلاح التجويع في قطاع غزة.