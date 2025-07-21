شكرا لقرائتكم خبر عن المبعوث الأمريكى: يجب محاسبة الحكومة السورية على أحداث السويداء والان مع تفاصيل الخبر

قال المبعوث الأمريكى لسوريا توم باراك اليوم الاثنين، إنه يجب محاسبة الحكومة السورية على أحداث السويداء، مشدداً على أن لها دوراً فى تأمين الأقليات وحمايتها.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي في بيروت، أن الولايات المتحدة تتفاعل مع التطورات فى السويداء "بقدر لا يصدق من القلق والألم والتعاطف والمساعدة".

وكان باراك قد دعا الأحد، كافة الفصائل المتحاربة إلى وضع السلاح ووقف الأعمال العدائية، محذراً من أن سوريا تقف عند "مفترق طرق حاسم".

وقال إنه "يجب على جميع الفصائل المتحاربة أن تضع السلاح فوراً، وتوقف الأعمال العدائية، وتتخلى عن دوامة الثأر القبلي".

وقال إن "السلام والحوار يجب أن ينتصرا، وأن ينتصرا الآن".