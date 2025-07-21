شكرا لقرائتكم خبر عن عون يسلم المبعوث الأمريكى مشروع مذكرة شاملة لتطبيق ما تعهد به لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الرئاسة اللبنانية، أن الرئيس جوزيف عون، سلم المبعوث الأمريكى إلى بيروت توماس براك، مشروع مذكرة شاملة لتطبيق ما تعهد به لبنان.

وذكرت الرئاسة اللبنانية، في بيان صحفي اليوم الاثنين، "أن الرئيس عون، استقبل الموفد الأمريكي، وسلّمه باسم الدولة اللبنانية، مشروع المذكرة الشاملة لتطبيق ما تعهّد به لبنان، منذ إعلان 27 نوفمبر 2024، حتى البيان الوزاري للحكومة، مروراً خصوصاً بخطاب القسم لرئيس الجمهورية".