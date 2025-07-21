شكرا لقرائتكم خبر عن المبعوث الأمريكى إلى بيروت: تسليم سلاح حزب الله أمر لبنانى داخلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المبعوث الأمريكى إلى لبنان توماس براك، أن لبنان جزء من الاستقرار الإقليمى المأمول وأن الإصلاحات التى تقوم بها الحكومة اللبنانية مهمة، مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب مهتم بالتوصل لاستقرار إقليمى ولبنان جزء منه.

وقال براك، في مؤتمر صحفي عقب لقائه رئيس وزراء لبنان، في السرايا، اليوم الاثنين. إن تسليم حزب الله سلاحه هو أمر لبناني داخلي، ولا نفكر حاليا في فرض عقوبات على لبنان.