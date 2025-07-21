شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس اللبنانى يلتقى المبعوث الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى الرئيس اللبنانى جوزيف عون اليوم الاثنين، فى قصرا بعبدا، المبعوث الأمريكى إلى لبنان توماس براك، بحضور سفيرة الولايات المتحدة فى لبنان ليزا جونسون.

جاء ذلك عقب لقاء عون مع عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب ملحم رياشي حيث بحثا الأوضاع في لبنان والمنطقة.

ويتسلم توماس براك اليوم، الملاحظات اللبنانية على الرد الأمريكى بشأن ما قدمه لبنان فى المرة السابقة ردا على الورقة الأمريكية، وتأتي هذه الزيارة بعد اسبوعين من زيارة المبعوث الأخيرة إلى لبنان وهو ما يشير إلى الاهتمام الأمريكي المباشر بالملف اللبناني.

جدير بالذكر أن براك التقى الرئيس اللبناني جوزيف عون في بعبدا صباح اليوم قبل سفره إلى مملكة البحرين، ومن المقرر أن يلتقي براك السراي الكبير في الساعة العاشرة والنصف قبل الظهر، حيث سيستقبله رئيس الوزراء نواف سلام مع الوفد المرافق له، على أن يلتقي رئيس مجلس النواب نبيه بري غدا الثلاثاء ، كما يعقد براك لقاءات مع قيادات سياسية وروحية ومع عدد من النواب إلى عشاء في دارة النائب فؤاد مخزومي.