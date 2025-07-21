شكرا لقرائتكم خبر عن بدء خروج العائلات المحتجزة من داخل السويداء والان مع تفاصيل الخبر

أفاد التلفزيون السورى الرسمى ببدء خروج العائلات المحتجزة من داخل السويداء جنوب البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن قائد الأمن الداخلي بالسويداء قوله بإبرام اتفاق لإخراج المدنيين الراغبين فى المغادرة إلى حين تأمينهم وضمان عودتهم.

كما نقلت الوكالة عن قائد الأمن الداخلى بالسويداء قوله أيضا "نحن ملتزمون بتأمين خروج الراغبين في المغادرة وسنوفر إمكانية الدخول للراغبين" في ذلك.

وأكد القائد أن القوات الأمنية فرضت طوقا أمنيا فى محيط السويداء لتأمينها وإيقاف الأعمال القتالية فيها.