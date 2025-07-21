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القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش اللبنانى، توقيف 63 سوريًّا لتجوّلهم داخل الأراضى اللبنانية بطريقة غير شرعية، و7 أشخاص لارتكابهم جرائم مختلفة.



وذكرت قيادة الجيش عبر مديرية التوجيه -فى بيان- أن وحدات من الجيش اللبنانى أوقفت 37 شخصًا، منهم 31 سوريًّا عند حاجز شدرا–عكار لتجوّلهم داخل الأراضى اللبنانية بطريقة غير شرعية، وكذلك أوقفت مواطنًا لبنانيًا و5 سوريين عند حاجز تربل–طرابلس لإقدام الأول على تهريبهم عبر الحدود ولتجوّلهم داخل الأراضى اللبنانية بطريقة غير شرعية.



كما أوقفت دورية من مديرية المخابرات فى منطقة الميناء–طرابلس مواطنَين لبنانيين اثنين وسوريَّين اثنين لقيامهم بأعمال تخريب لإحدى دور العبادة فى المنطقة.

وكذلك أوقفت دورية أخرى من المديرية فى منطقة الهرمل–بعلبك مواطنَين لبنانيين اثنين و27 سوريًّا لإقدام الأول والثانى على تهريبهم عبر الحدود ولتجوّلهم داخل الأراضى اللبنانية بطريقة غير شرعية.