شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج الأغذية العالمى: واحد من كل 3 أشخاص لا يتناول الطعام بغزة لعدة أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد برنامج الأغذية العالمى أن واحد من كل 3 أشخاص لا يتناول الطعام بغزة لعدة أيام، مضيفا إلى أن حشود من منتظري المساعدات بغزة تعرضوا لإطلاق نار من دبابات إسرائيلية وقناصة ومصادر أخرى.

وأشار إلى أن القتلى من منتظري المساعدات لم يفعلوا سوى محاولة الحصول على غذاء وهم على شفا المجاعة، مؤكدا "أزمة الجوع في غزة بلغت مستويات غير مسبوقة والناس يموتون لنقص المساعدات".

وناشد برنامج الأغذية العالمى المجتمع الدولي وكل الأطراف تسهيل إيصال المساعدات الغذائية للجائعين بغزة.