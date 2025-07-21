شكرا لقرائتكم خبر عن حافلات الحكومة السورية تدخل إلى السويداء لإجلاء المصابين والمحتجزين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد التلفزيون السورى الرسمى ان حافلات الحكومة السورية دخلت إلى السويداء لإجلاء المصابين والمحتجزين من داخل المدينة.

ودعت السفارة الأمريكية فى سوريا، رعاياها إلى مغادرة البلاد برًا إلى الأردن.

وأشارت السفارة الأمريكية فى سوريا - فى بيان أوردته قناة "القاهرة الإخبارية"- إلى وجود ممرات إنسانية مفتوحة من منطقة السويداء إلى دمشق والمعابر الحدودية.

وأكد المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، توماس باراك، على ضرورة أن تسود لغة السلام والحوار للخروج من الأزمة الحالية التي تواجهها سوريا التي تقف عند منعطف حاسم.

وشدد توماس باراك ، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية " في نبأ لها ، على ضرورة القاء جميع الفصائل في سوريا سلاحها فورا ، لافتا الي أن أعمال العنف التي ترتكبها الفصائل تقوض سلطة حكومة دمشق.