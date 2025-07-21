شكرا لقرائتكم خبر عن تجدد الغارات الإسرائيلية على وسط وجنوب قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وسائل إعلام فلسطينية، تجدد الغارات الإسرائيلية على وسط وجنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية في قطاع غزة، بارتفاع عدد الشهداء إلى 132 منذ ساعات الفجر، بينهم 94 شهيدًا من منتظري المساعدات الإنسانية، في أحدث جرائم الاحتلال التي طالت مناطق توزيع الإغاثة المعروفة بـ"مصائد الموت"، وتحديدًا في منطقة السودانية التي سقط فيها 81 شهيدًا على الأقل.



وأوضحت المصادر - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أن هذه المجزرة الجديدة تضاف إلى سلسلة الاستهدافات المتكررة التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين في نقاط تجمع المساعدات، والتي حوّلتها إلى ساحات قنص وقتل جماعي، رغم وجود تنسيق مسبق مع المنظمات الإنسانية الدولية.



ووفق بيانات وزارة الصحة في غزة، ارتفع عدد ضحايا "مصائد الموت" منذ 27 مايو 2025 إلى 995 شهيدًا و6 آلاف و11 إصابة، إلى جانب 45 مفقودًا، في ظل غياب أي مساءلة دولية لجرائم الاحتلال المستمرة بحق المدنيين العزل.