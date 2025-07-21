شكرا لقرائتكم خبر عن مبعوث أمريكي: متفائلون بإمكانية التوصل إلى صفقة بين إسرائيل و"حماس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب المبعوث الأمريكي لشؤون الرهائن آدم بوهلر، اليوم /الأحد/ عن التفاؤل بشأن إمكانية التوصل إلى صفقة لاطلاق سراح الرهائن بين إسرائيل وحركة "حماس".



ونقلت شبكة (سي.إن.إن) الأمريكية عن بوهلر قوله إنه "بعد انتصار إسرائيل على إيران، هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق، إن إسرائيل أظهرت مرونة كبيرة تعكس انها تريد التوصل إلى اتفاق، لكن حركة "حماس" مُتشددة للغاية، وعُرضت عليها مقترحات عديدة كان ينبغي عليها قبولها".



ووصف بوهلر العرض الحالي ـ والذي يتضمن وقف إطلاق النار على مراحل متعددة والإفراج عن الرهائن، بأنه أفضل ما قد تحصل عليه حماس على الأرجح.



وتابع: "حان الوقت لإطلاق سراح الرهائن.. الآن أنا أكثر تفاؤلاً من ذي قبل، وأتوقع من حماس اتخاذ إجراءات تؤدي إلى اتفاق".