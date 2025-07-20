اخبار الخليج

استشهاد 132 فلسطينيا في قطاع غزة منذ فجر اليوم بينهم 94 من منتظري المساعدات

0 نشر
0 تبليغ

استشهاد 132 فلسطينيا في قطاع غزة منذ فجر اليوم بينهم 94 من منتظري المساعدات

شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 132 فلسطينيا في قطاع غزة منذ فجر اليوم بينهم 94 من منتظري المساعدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت مصادر طبية في قطاع غزة، اليوم /الأحد/ بارتفاع عدد الشهداء إلى 132 منذ ساعات الفجر، بينهم 94 شهيدًا من منتظري المساعدات الإنسانية، في أحدث جرائم الاحتلال التي طالت مناطق توزيع الإغاثة المعروفة بـ"مصائد الموت"، وتحديدًا في منطقة السودانية التي سقط فيها 81 شهيدًا على الأقل.


وأوضحت المصادر - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أن هذه المجزرة الجديدة تضاف إلى سلسلة الاستهدافات المتكررة التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين في نقاط تجمع المساعدات، والتي حوّلتها إلى ساحات قنص وقتل جماعي، رغم وجود تنسيق مسبق مع المنظمات الإنسانية الدولية.


ووفق بيانات وزارة الصحة في غزة، ارتفع عدد ضحايا "مصائد الموت" منذ 27 مايو 2025 إلى 995 شهيدًا و6 آلاف و11 إصابة، إلى جانب 45 مفقودًا، في ظل غياب أي مساءلة دولية لجرائم الاحتلال المستمرة بحق المدنيين العزل.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements