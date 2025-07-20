شكرا لقرائتكم خبر عن شبكة "بريكس": سلطنة عمان تكثف جهودها لحماية التنوع البيولوجي البحري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت شبكة تلفزيون "بريكس" الدولية اليوم الأحد أن سلطنة عمان تبذل جهودا كبيرة من أجل حماية التنوع البيولوجي البحري عبر برنامج يضم مبادرات وطنية للحفاظ على البيئة إلى جانب أبحاث علمية وتعاون دولي في هذا المجال.



وأضافت الشبكة الإخبارية أن هيئة البيئة العمانية تشرف على هذه الجهود، حيث تقوم بتنفيذ استراتيجية قوية للحفاظ على البيئة البحرية تتماشى مع "رؤية عمان 2040"، وتستهدف الاستراتيجية الحماية طويلة الأمد للنظم البيئية الساحلية، وتدعم الاستخدام المستدام للموارد البحرية، وتتخذ إجراءات استباقية حيال الأخطار التي تهدد البيئة البحرية مثل التلوث والصيد الجائر وتغير المناخ.

يأتي مشروع الشعاب المرجانية الاصطناعية ضمن المبادرات الرائدة التي تقودها الهيئة في هذا الإطار، والذي يهدف إلى استعادة الشعاب المتدهورة، وزيادة أعداد الأسماك، وتعزيز صمود السواحل، وفي الوقت نفسه، يجمع مشروع رصد التلوث البحري السنوي في عمان بيانات من سواحل البلاد البالغ طولها 3,165 كم، لتحديد تركيزات الهيدروكربونات والمعادن الثقيلة والملوثات الأخرى، خاصة حول المناطق الصناعية الرئيسية.



كما يتم استخدام التقنيات المتطورة لتعزيز الأبحاث البحرية، حيث يجري الآن تتبع أنواع بحرية مثل الحيتان والسلاحف البحرية باستخدام الأقمار الصناعية لجمع بيانات حيوية حول طرق هجرتها وسلوكها الغذائي واستخدامها للموائل، كما تجري المرحلة النهائية من مشروع مسح الحيتان والدلافين في محافظة مسندم، مما يمهد الطريق لوضع استراتيجية وطنية لحماية الثدييات البحرية، إضافة إلى ذلك، تستثمر عمان في مجال التثقيف البيئي الواسع والمشاركة المجتمعية، حيث تدير هيئة البيئة، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، برامج في المدارس والجامعات والمجتمعات المحلية لرفع الوعي وتعزيز السلوك الصديق للبيئة.



ويشارك الصيادون والمجموعات النسائية وسكان السواحل بفاعلية في الحملات التي تركز على الحفاظ على البيئة البحرية، بما في ذلك منع النفايات البلاستيكية والتلوث النفطي وممارسات الصيد غير المستدامة