شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطين تحمل العالم مسؤولية الفشل فى وقف مظاهر المجاعة بقطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حملت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية المجتمع الدولي والدول التي تدعي التمسك بمبادئ حقوق الإنسان المسؤولية عن الفشل في إجبار الاحتلال الإسرائيلي على وقف جميع مظاهر المجاعة وتجويع المدنيين وتعطيشهم في قطاع غزة، وإجباره على فتح المعابر أمام قوافل المساعدات الإغاثية والإنسانية والطبية وضمان إدخالها بشكل مستدام، باعتبار ذلك حقا أصيلا للحياة كفلته جميع القوانين والمبادئ الإنسانية والسماوية.



وأوضحت الوزراة اليوم الأحد في بيان وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - أن تهاون المجتمع الدولي تجاه تجويع الشعب الفلسطيني عامة، وفي قطاع غزة بشكل خاص غير مبرر، غير مقبول ومرفوض تماما، خاصة في ظل حالات الموت المستمرة التي تسببها المجاعة والتي كان آخرها صباح هذا اليوم كحالة الطفلة رزان أبو زاهر (4 أعوام) من دير البلح، علما بأن آلاف الأطفال يعانون من سوء تغذية حاد ويتهدد الموت حياتهم، في وقت يواصل الاحتلال ارتكاب المجازر الجماعية على أعتاب من تسمى مراكز توزيع المساعدات.



وذكرت الخارجية أنها تواصل وسفارات وبعثات دولة فلسطين حراكها السياسي والدبلوماسي وعلى المسار القانون الدولي لفضح أبعاد استخدام التجويع والتعطيش كسلاح في العدوان على شعبنا، وتبذل المزيد من الجهود كحراك يومي لحشد أوسع حراك شعبي عالمي وجبهة دولية ضاغطة على الاحتلال لفتح المعابر وإدخال المساعدات الإنسانية، وترجمة القرارات والمواقف الدولية المعلنة إلى إجراءات ملزمة لوقف جميع جرائم الإبادة والتهجير والضم.