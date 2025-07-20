شكرا لقرائتكم خبر عن مفوض أممى يؤكد مجددا ضرورة وقف إراقة الدماء فى السويداء بسوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك مجددا ضرورة وقف إراقة الدماء والعنف في محافظة السويداء السورية، داعيا إلى بناء سوريا جديدة تعمل من أجل جميع أبنائها، متساوين في الكرامة ودون تمييز.



وذكر مركز إعلام الأمم المتحدة، أن تورك قال إن حماية جميع السوريين ينبغي أن تحظى بالأولوية القصوى، وشدد على ضرورة أن تضمن السلطات الانتقالية المساءلة والعدالة عن عمليات القتل وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في المدينة الجنوبية.



وأضاف المفوض السامي أنه تلقى تقارير موثوقة عن انتهاكات وتجاوزات واسعة النطاق، تشمل عمليات إعدام بإجراءات موجزة وقتل تعسفي، وعمليات خطف، وتدمير ممتلكات خاصة، ونهب منازل، وأنه من الضروري اتخاذ خطوات فورية لمنع تكرار مثل هذا العنف.



وأعرب تورك عن قلقه إزاء سقوط ضحايا مدنيين جراء الغارات الجوية الإسرائيلية على السويداء ودرعا ووسط دمشق، وأكد أن مثل هذه الهجمات تُعرّض المدنيين للخطر ويجب أن تتوقف، داعيا إلى عملية تدقيق شاملة وعاجلة ومستقلة لضمان عدم دمج المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات في الهياكل الأمنية أو العسكرية الرسمية في سوريا، وشدد على أن هذه "خطوة حيوية في إعادة بناء ثقة الجمهور ودفع عملية الانتقال الأوسع في سوريا".



كما دعا السلطات السورية المؤقتة إلى نشر نتائج تحقيقات اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق في أعمال العنف التي شهدتها المناطق الساحلية في وقت سابق من هذا العام، وأضاف "أن إجراء تحقيقات نزيهة وشاملة في أعمال العنف الأخيرة من شأنه أن يعزز عملية العدالة الانتقالية الجارية على نطاق أوسع، بما يضمن المساءلة عن الانتهاكات والتجاوزات السابقة، ويستحق السوريون الحقيقة والمساءلة وضمانات عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات".



وقال تورك إن سقوط النظام السابق شكل لحظة أمل للسوريين بمستقبل أفضل قائم على حقوق الإنسان، مشددا على أنه من مسؤولية السلطات الانتقالية "إثبات أن هذا الفصل سيكون عنوانه الحقوق والعدالة والحماية المتساوية للجميع".



بدوره، أعرب المبعوث الخاص لسوريا جير بيدرسون عن قلقه العميق إزاء التصعيد المستمر للعنف في محافظة السويداء ذات الأغلبية الدرزية، والذي أودى حتى الآن بحياة المئات من المدنيين، بالإضافة لعناصر من قوات السلطة المؤقتة والجماعات المسلحة المحلية، وأدى إلى إصابة ونزوح الكثيرين.



وأدان المبعوث الخاص، بشدة، جميع أعمال العنف ضد المدنيين، معربا عن قلقه العميق إزاء الادعاءات الخطيرة المتعلقة بالإعدامات التعسفية وخارج نطاق القضاء، كما أعرب عن قلقه البالغ إزاء التقارير التي تُفيد بتعرض المدنيين، والشخصيات الدينية، والمعتقلين لمعاملة مهينة، وتدنيس الجثث والتمثيل بها، والتحريض الطائفي، ونهب الممتلكات الخاصة، وقال إنه فعّل كافة قنوات الاتصال المتاحة لمعالجة هذا الوضع المتفاقم، ويشارك فريقه بنشاط على الأرض في دمشق في التواصل مع جميع الأطراف.



وكرر المبعوث الخاص دعوة الأمين العام للسلطات الانتقالية والجهات المعنية لمحلية إلى التهدئة الفورية، وحماية المدنيين، واستعادة الهدوء، والعودة إلى الحوار، ومنع المزيد من التحريض، وأدان بشدة، تصعيد الغارات الجوية الإسرائيلية على الأراضي السورية، بما في ذلك في وسط دمشق والمباني الرسمية، والتي تُعرّض حياة المدنيين للخطر وتُسفر عن سقوط ضحايا، وحث إسرائيل على الوقف الفوري لجميع الانتهاكات لسيادة سوريا وسلامة أراضيها، والامتناع عن أي إجراءات أحادية الجانب تؤدي لتفاقم الصراع.



وكانت الأمم المتحدة قد حذرت أول أمس /الجمعة/ من استمرار الاشتباكات العنيفة في محافظة السويداء جنوب غربي سوريا، ما بين قوات أمن وعناصر مسلحة للسلطات المؤقتة وعناصر مسلحة من المنطقة من الدروز والبدو.



وقالت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان رافينا شمداساني إن "هناك تقارير موثوقة عن "انتهاكات واسعة النطاق، وإعدامات وقتل تعسفي واختطاف وتدمير الممتلكات الخاصة ونهب المنازل" في مدينة السويداء.