شكرا لقرائتكم خبر عن 16 شهيدا بنيران جيش الاحتلال فى غزة منذ فجر اليوم بينهم 7 من منتظرى المساعدات والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 20 يوليو 2025 11:26 ص

أفاد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل، بسقوط 16 شهيدا بنيران جيش الاحتلال في غزة منذ فجر اليوم بينهم 7 من منتظري المساعدات.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، ترتكب إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.