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16 شهيدا بنيران جيش الاحتلال فى غزة منذ فجر اليوم بينهم 7 من منتظرى المساعدات

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16 شهيدا بنيران جيش الاحتلال فى غزة منذ فجر اليوم بينهم 7 من منتظرى المساعدات

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمد عبد العظيم

الأحد، 20 يوليو 2025 11:26 ص

أفاد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل، بسقوط 16 شهيدا بنيران جيش الاحتلال في غزة منذ فجر اليوم بينهم 7 من منتظري المساعدات.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، ترتكب إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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