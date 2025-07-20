شكرا لقرائتكم خبر عن سفير أمريكا بإسرائيل ينتقد الهجمات التي تعرضت لها كنيسة بالضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتقد السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي ، بشدة الهجمات التي تعرضت لها كنيسه سانت جورج في الضفة الغربية.

وقال هاكابي - في منشور عبر منصة إكس للتواصل الاجتماعي- إن الاعتداء على المساجد والمعابد والكنائس هو جريمة ضد الانسانية.

وأضاف "أعمل من أجل جميع المواطنين الأمريكيين المقيمين في إسرائيل، يهودا كانوا أم مسلمين أم مسيحيين.. وعندما يتعرضون للإرهاب أو يقعون ضحايا للجرائم، سأطالب بمحاسبة المسؤولين عنها ومحاسبتهم وتحملهم العواقب الوخيمة لذلك".

وكان هاكابي قد تفقد موقع الكنيسة التى تم استهدافها، ووصف السفير الأمريكي الهجمات بأنها جريمة إرهابية، مضيفا أنه جاء الى قرية طيبة في الضفة الغربية واذهله ما شاهده من آثار الاعتداءات ، ووصفها بأنها جريمة إرهابية.