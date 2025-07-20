شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد طفلة فلسطينية نتيجة مضاعفات سوء التغذية والجوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نقلت تقارير أخبارية عن مصادر بمستشفى شهداء الأقصى قولهم إن الطفلة رزان أبو زاهر أستشهدت عن 4 أعوام نتيجة مضاعفات سوء التغذية والجوع.

كما سقط 6 شهداء في غارات إسرائيلية على مدينة غزة وشمالي القطاع منذ فجر اليوم.

وفي سياق متصل، نصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية مفاجئة على مداخل عدد من قرى المحافظة، تحديدا عند مداخل قرى جورة الشمعة جنوبا، ووادي فوكين، وحوسان غربا، ما أدى إلى عرقلة حركة تنقّل المواطنين.



كما نصبت قوات الاحتلال حاجزا عسكريا على مدخل عش غراب شرق بيت لحم، وفتشت مركبات المواطنين ودققت في هوياتهم، مما أدى لعرقلة حركة المرور، علما أن طريق عش غراب يصل بين جنوب الضفة الغربية وشمالها.



وفي جنوب المحافظة، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة الخضر، وتمركزت في عدة أحياء، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

يُشار إلى أن محافظة بيت لحم تشهد تصعيدًا متواصلًا في إجراءات الاحتلال العسكرية، من خلال تكثيف الحواجز، والاقتحامات، والتضييق على المواطنين، في إطار سياسة ممنهجة تهدف إلى تقويض الحياة اليومية وتعطيل الحركة والتنقل.