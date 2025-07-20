شكرا لقرائتكم خبر عن صفارات الإنذار تدوى فى غلاف غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إن صفارات الإنذار دوت في مستوطنة ناحال عوز في غلاف قطاع غزة.

وأعلنت مصادر طبية فلسطينية، ارتفاع حصيلة الشهداء فى قطاع غزة إلى 56,259 أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان جيش الاحتلال الإسرائيلى فى السابع من أكتوبر 2023.

وأضافت المصادر ذاتها، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 132,458، منذ بدء العدوان، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأشارت إلى أنه وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 103 شهداء، و219 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس الماضي بعد خرق الاحتلال اتفاق وقف إطلاق النار بلغت 5,936 شهيدا، و20,417 إصابة.